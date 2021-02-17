У Рівному через пожежу евакуювали будівлю ОДА

У Рівному сьогодні гасили пожежу в будівлі на майдані Просвіти. У цій будівлі розташовані обласна рада та облдержадміністрація.
Пожежа сталася о 14:48 в одному з кабінетів на другому поверсі шестиповерхової адміністративної будівлі. Вогнем було охоплено 20 квадратних метрів.
Рятувальники вивели з будівлі 45 працівників, ніхто з них не постраждав.
Близько 15:40 пожежу локалізували, а о 15:22 пожежу повністю загасили.
Нагадаємо, вчора у Києві гасили масштабну пожежу у парку Дружби народів. Горіли дерев'яні будівлі одного з комплексів.
Крім того, нещодавно в Голосіївському районі Києва горіла багатоповерхівка. В результаті пожежі одна людина отримала сильні опіки.
Додамо, минулого тижня в одному з дитячих садків Києва сталася пожежа. З будівлі евакуювали 124 дитини.