У Рівному через пожежу евакуювали будівлю ОДА

У Рівному сьогодні гасили пожежу в будівлі на майдані Просвіти. У цій будівлі розташовані обласна рада та облдержадміністрація.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій .

Рятувальники вивели з будівлі 45 працівників, ніхто з них не постраждав.

Пожежа сталася о 14:48 в одному з кабінетів на другому поверсі шестиповерхової адміністративної будівлі. Вогнем було охоплено 20 квадратних метрів.

Нагадаємо, вчора у Києві гасили масштабну пожежу у парку Дружби народів. Горіли дерев'яні будівлі одного з комплексів.

Крім того, нещодавно в Голосіївському районі Києва горіла багатоповерхівка. В результаті пожежі одна людина отримала сильні опіки.

Додамо, минулого тижня в одному з дитячих садків Києва сталася пожежа. З будівлі евакуювали 124 дитини.