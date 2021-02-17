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У Рівному через пожежу евакуювали будівлю ОДА

Автор: Дмитро Левицький

У Рівному сьогодні гасили пожежу в будівлі на майдані Просвіти. У цій будівлі розташовані обласна рада та облдержадміністрація.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася о 14:48 в одному з кабінетів на другому поверсі шестиповерхової адміністративної будівлі. Вогнем було охоплено 20 квадратних метрів.

Рятувальники вивели з будівлі 45 працівників, ніхто з них не постраждав.

Близько 15:40 пожежу локалізували, а о 15:22 пожежу повністю загасили.

Нагадаємо, вчора у Києві гасили масштабну пожежу у парку Дружби народів. Горіли дерев'яні будівлі одного з комплексів.

Крім того, нещодавно в Голосіївському районі Києва горіла багатоповерхівка. В результаті пожежі одна людина отримала сильні опіки.

Додамо, минулого тижня в одному з дитячих садків Києва сталася пожежа. З будівлі евакуювали 124 дитини.

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Новини України Областная государственная администрацияРівнепожежа
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