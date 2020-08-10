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В Ровно полицейский стрелял в велосипедиста, открыто дело

Ровно, Понедельник 10 августа 2020 17:41
В Ровно полицейский стрелял в велосипедиста, открыто дело
Фото: полиция (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Раненого велосипедиста госпитализировали

В Ровно полицейский подстрелил велосипедиста. Правоохранители открыли по факту уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дело будут расследовать следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком.

Указано, что ночью 10 августа поступило сообщение из Ровенской городской больницы о том, что к ним доставлен 29-летнего горожанин с повреждением корпуса от выстрела резиновой пулей.

"Как установлено со слов потерпевшего, он около 2:00 ночи 10 августа двигался на велосипеде по улице Поповича в г. Ровно, и именно в это время работники полиции применили к нему травматическое устройство для отстрела резиновых пуль, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения", - указано в сообщении.

Дело открыто по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении полицейскому и его сообщнику, которые устроили драку в одном из кафе Харькова.

Как писало РБК-Украина, в конце июня в жилом массиве Радужный в Одессе произошла драка, во время которой полицейский применил пистолет, чтобы ее прекратить; в результате никто не пострадал.

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