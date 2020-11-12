В Рівному поки не вводитимуть карантин вихідного дня

Фото: Володимир Хомко (suspilne media)

Кабінет міністрів погодив введення карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У Рівному рішення про посилення карантину приймуть тільки 16 листопада.

Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передає місцеве видання "7 днів".

За його словами, наразі чекають селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна.

"Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже прийматимемо рішення щодо цього", - зазначив він.

Таким чином, у найближчу суботу-неділю - 14-15 листопада, карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

Зазначимо, за рішенням уряду, в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" щодо карантину вихідного дня.

Крім того, Денис Шмигаль пояснив необхідність карантину вихідного дня.