В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня

Фото: Владимир Хомко (suspilne media)

Кабинет министров согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября. В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Об этом заявил городской глава Владимир Хомко, передает местное издание "7 дней".

По его словам, сейчас ждут селекторное совещание в ОГА под председательством первого заместителя главы Сергея Подолина.

"После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", - отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.

Отметим, по решению правительства, в ближайшие выходные и в течение минимум трех недель будет ограничена деятельность кафе и ресторанов (работа на вынос) и других развлекательных заведений. Работать будут, в основном, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" по карантину выходного дня.

Кроме того, Денис Шмыгаль объяснил необходимость карантина выходного дня.