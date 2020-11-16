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У Рівному відмовились вводити карантин вихідного дня

Рівне, Понеділок 16 листопада 2020 15:26
У Рівному відмовились вводити карантин вихідного дня
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Міській раді Рівного заявили, що не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі. Таке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє "7 днів".

Керівник пресслужби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, заявив, що рішення про скасування карантину вихідного дня було ухвалено одноголосно всіма членами комісії. Надалі питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.

Також повідомляється, що перед ухваленням цього рішення біля приміщення міської ради відбулася акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 осіб.

Нагадаємо, в Україні продовжують протестувати проти введення карантину вихідного дня.

Крім того, Верховна рада України рекомендуватиме Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня.

Також голова уряду Денис Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки галузей, які найбільше постраждали від карантину вихідного дня.

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