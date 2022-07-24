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У Рівному порушник намагався втекти від поліції і розбив 5 машин

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Рівне, Неділя 24 липня 2022 21:43
У Рівному порушник намагався втекти від поліції і розбив 5 машин Фото: порушника затримували з погонею (rv.npu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Рівненській області поліція намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, у тому числі службові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Повідомляється, що вранці мешканка села Буща Рівненського району звернулася в поліцію у зв'язку з тим, що чоловік погрожував спалити її будинок, поводився агресивно і неадекватно. Наряд виявив його на Skoda Octavia в селі Озерко, але він проігнорував вимогу зупинитися, як і в іншому сусідньому селі.

Фото: розбиті під час погоні машини (rv.npu.gov.ua)

"На зупинку транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух Skoda Octavia в Рівному, його водій спочатку допустив бокове зіткнення зі службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, з Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі з включеними проблисковими маячками", - йдеться в повідомленні.

Потім водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid, після чого його вдалося зупинити. В результаті ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції.

"Водій автомобіля Skoda, яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і згідно огляду приладом "Драгер" був тверезий", - зазначили в поліції.

Пояснити свою поведінку затриманий не зміг. Йому призначать судово-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, напередодні на в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу Київ - Харків.

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