У Рівному дітям без щеплення від кору можуть заборонити відвідувати школи

Учні без щеплень навчатимуться дистанційно

В Ровно городская власть призвала родителей школьников сделать прививка от кори своим детям, иначе их не допустят к занятиям в школе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую городскую раду.

Как отмечается, в Ровенской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью в Украине. Рост заболеваемости произошел за большое количество не вакцинированных детей и взрослых.

"Закон запрещает детям без всех обязательных прививок посещать детские учреждения: школы, детсады. С их родителями в течение недели общаться, убеждать сделать прививку. Если же те откажутся, то детям придется учиться дома", - йдеься в сообщении

Врачи призывают получить вакцину всех, у кого нет прививки.

"Чтобы выработался иммунитет делают две прививки: в один год и повторно – в шесть. В Ровно немало детей получили только одну дозу вакцины – таких почти три тысячи, еще 600 не имеют никакой", - отмечают в пресс-службе горсовета.

Также отмечается, что в местных детских поликлиниках есть достаточно бельгийской вакцины от кори. Для определенных категорий (медики, педагоги, работники полиции и др) вакцина бесплатная. При желании вакцину можно приобрести в аптеках, она стоит примерно 400 грн.

Напомним, в Одесской области по состоянию на 29 января корью заболели 86 детей. Из-за вспышки кори продлен карантин в местных учебно-воспитательных заведениях до 6 февраля.

РБК-Украина писало, что, по данным МИНЗДРАВА, сейчас в Украине есть абсолютно все вакцины по календарю профилактических прививок.