В Одеській області на кір захворіли майже 90 дітей

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Через спалах кору карантин у місцевих навчально-виховних закладах продовжено до 6 лютого

В Одеській області станом на 29 січня на кір захворіли 86 дітей. Про це заявив глава Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, голова міської ОТГ нагадав, що через спалах кору продовжено карантин у місцевих навчально-виховних закладах до 6 лютого.

"Станом на 29 січня на території об'єднаної громади зафіксовано 86 випадків захворювань дітей на кір, в тому числі 4 захворювання у місті Кілія", - поінформував Бойченко.

За його словами, багато захворювань зафіксовано в одній з протестантських релігійних громад, але Бойченко підкреслив, що "батьки відмовляються від щеплень через світоглядні переконання, а не релігійні".

Нагадаємо, в Одеській області станом на 23 січня був підтверджений 71 випадок захворювання на кір серед дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, спалах кору в Одеській області був зафіксований у селі Шевченкове 19 січня. При цьому у понеділок, 21 січня, медики діагностували кір у 48 дітей. Бойченко заявляв, що спалах кору став наслідком безвідповідальності батьків, які злісно ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників до вакцинації.

Підкреслимо, Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.