Приріст кількості хворих на кір за тиждень зменшився, - МОЗ

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

За четвертий тиждень епідсезону на кір захворіли 3279 осіб

В Україні за четвертий тиждень епідемічного сезону на кір захворіли 3279 осіб - 1350. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за четвертий тиждень 2019 року на кір захворіли 3279 осіб - 1350 дорослих і 1929 дітей. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем.

В МОЗ в черговий раз відзначили, що "щеплення - єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності".

Крім того, минулого тижня від ускладнень кору помер один чоловік. Всього з початку року померли шість осіб, серед яких 2 дитини. У 2018 році кір забрала 16 життів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня планує скликати спеціальну комісію по розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, з 28 грудня 2018 року до 18 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 8498 людина: 3537 дорослих і дитина 4961. Зазначимо також, раніше МОЗ спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.