ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Приріст кількості хворих на кір за тиждень зменшився, - МОЗ

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 13:37
Приріст кількості хворих на кір за тиждень зменшився, - МОЗ
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

За четвертий тиждень епідсезону на кір захворіли 3279 осіб

В Україні за четвертий тиждень епідемічного сезону на кір захворіли 3279 осіб - 1350. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за четвертий тиждень 2019 року на кір захворіли 3279 осіб - 1350 дорослих і 1929 дітей. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем.

В МОЗ в черговий раз відзначили, що "щеплення - єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності".

Крім того, минулого тижня від ускладнень кору помер один чоловік. Всього з початку року померли шість осіб, серед яких 2 дитини. У 2018 році кір забрала 16 життів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня планує скликати спеціальну комісію по розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, з 28 грудня 2018 року до 18 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 8498 людина: 3537 дорослих і дитина 4961. Зазначимо також, раніше МОЗ спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.

НСЗУ виплатила 1 млрд гривень медзакладам Від кору померли шість людей з початку 2019 року
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся