У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях

Подача призупинена у Святошинському районі міста
У Києві через ремонт призупинено подачу тепла та гарячої води до 119 будинків у Святошинському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київтеплоенерго".
Як зазначається, протягом 27 лютого аварійно-відновлювальні бригади планують ліквідувати 2 пошкодження магістральних трубопроводів, які постачають тепло та гарчу воду до 199 будівель у Святошинському районі. Ремонтні роботи тепломереж тривають за адресами: вул. Ніжинська, 12 та Героїв Севастополя, 11.
Роботи проводять у теплових камерах. Наразі спеціалісти усувають виявлені раніше пошкодження, ліквідацію яких було відкладено до потепління, щоб не відключати споживачам постачання тепла в морозну погоду. Ремонтні роботи обіцяють завершити до кінця доби.
На час ліквідації пошкоджень послуги призупинено до 119 будівель (157 житлових будинків, 8 дитячих закладів, 3 шкіл, 3 лікувальних закладів та 28 відомств) за наступними адресами:
РБК-Україна писало, що в декількох містах України змінилися тарифи на холодну воду і водовідведення.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили про припинення постачання газу для здійснення опалення у Смілі (Черкаська область) з 1 березня 2019 року.