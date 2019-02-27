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У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 15:28
У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подача призупинена у Святошинському районі міста

У Києві через ремонт призупинено подачу тепла та гарячої води до 119 будинків у Святошинському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київтеплоенерго". 

Як зазначається, протягом 27 лютого аварійно-відновлювальні бригади планують ліквідувати 2 пошкодження магістральних трубопроводів, які постачають тепло та гарчу воду до 199 будівель у Святошинському районі. Ремонтні роботи тепломереж тривають за адресами: вул. Ніжинська, 12 та Героїв Севастополя, 11.

Роботи проводять у теплових камерах. Наразі спеціалісти усувають виявлені раніше пошкодження, ліквідацію яких було відкладено до потепління, щоб не відключати споживачам постачання тепла в морозну погоду.  Ремонтні роботи обіцяють завершити до кінця доби. 

На час ліквідації пошкоджень послуги призупинено до 119 будівель (157 житлових будинків, 8 дитячих закладів, 3 шкіл, 3 лікувальних закладів та 28 відомств) за наступними адресами:

  • вул. Деснянська,19;
  • вул. Дністровська, 19:
  • вул. Західна, 4,11,12,14,1/6,4,3д,3ц;
  • пр-т. Космонавта Комарова, 1-28,;
  • бул. І.Лепсе,3-29;
  • вул. Машинобудівна,21-40;
  • пров. Машинобудівний, 27,28;
  • пров. Металістів, 1;
  • вул. Ніжинська, 10,12,14,16,18,20,26,2/4;
  • вул. Полк. Шутова,13;
  • вул. Василенка, 4-23б;
  • вул. Героїв Севастополя, 1-22а;
  • вул. Борщагівська, 189-204г;
  • вул. Виборзька, 87-91а;
  • вул. Гарматна, 18-44/2;
  • вул. Ген. Тупікова, 4-14г.

У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях

РБК-Україна писало, що в декількох містах України змінилися тарифи на холодну воду і водовідведення. 

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили про припинення  постачання газу для здійснення опалення у Смілі (Черкаська область) з 1 березня 2019 року.

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