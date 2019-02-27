У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подача призупинена у Святошинському районі міста

У Києві через ремонт призупинено подачу тепла та гарячої води до 119 будинків у Святошинському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київтеплоенерго".

Як зазначається, протягом 27 лютого аварійно-відновлювальні бригади планують ліквідувати 2 пошкодження магістральних трубопроводів, які постачають тепло та гарчу воду до 199 будівель у Святошинському районі. Ремонтні роботи тепломереж тривають за адресами: вул. Ніжинська, 12 та Героїв Севастополя, 11.

Роботи проводять у теплових камерах. Наразі спеціалісти усувають виявлені раніше пошкодження, ліквідацію яких було відкладено до потепління, щоб не відключати споживачам постачання тепла в морозну погоду. Ремонтні роботи обіцяють завершити до кінця доби.

На час ліквідації пошкоджень послуги призупинено до 119 будівель (157 житлових будинків, 8 дитячих закладів, 3 шкіл, 3 лікувальних закладів та 28 відомств) за наступними адресами:

вул. Деснянська,19;

вул. Дністровська, 19:

вул. Західна, 4,11,12,14,1/6,4,3д,3ц;

пр-т. Космонавта Комарова, 1-28,;

бул. І.Лепсе,3-29;

вул. Машинобудівна,21-40;

пров. Машинобудівний, 27,28;

пров. Металістів, 1;

вул. Ніжинська, 10,12,14,16,18,20,26,2/4;

вул. Полк. Шутова,13;

вул. Василенка, 4-23б;

вул. Героїв Севастополя, 1-22а;

вул. Борщагівська, 189-204г;

вул. Виборзька, 87-91а;

вул. Гарматна, 18-44/2;

вул. Ген. Тупікова, 4-14г.

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