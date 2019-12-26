У Рівненській області від коклюшу померло немовля

У Рівненській області від коклюшу помер одномісячний дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, 24 грудня в Рівненській області від коклюшу померло немовля. Хлопчика 2 тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, однак його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений.

Як наголошується, коклюш був утруднений двосторонньої не госпітальною пневмонією.

"Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, однак, жодна дитина не мав рекомендованої щеплення через відмови батьків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляла, що Моз контролює ситуацію з дифтерію в Україні. Міністр відзначала, що в Україні вистачить доз протидифтерійної сироватки. Вона зазначала, що в цьому році Україна розраховує на 450 флаконів сироватки.

Крім того, у столиці за минулий тиждень грип та ГРВІ захворіли 11 172 людини. Інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, і нижче базової лінії на 50,7%. Показник захворюваності становить 378,6.