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У Рівненській області заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника

Фото: у Рівненській області заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Він зазначив, що сьогодні Рада оборони області заборонила продаж і запуск феєрверків, салютів та іншої піротехніки.

Разом з цим була введена заборона на рух транспортних засобів, в конструкції яких є вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Коваль додав, що такі правила діятимуть до скасування режиму воєнного стану.

Нагадаємо, з п'ятниці, 30 Червня, в Одесі та області ввели заборону на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.

Також ми писали, що на час війни в Києві заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.

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Рівненська областьВоєнний станВійна Росії проти України