У Рівненській області заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника

Він зазначив, що сьогодні Рада оборони області заборонила продаж і запуск феєрверків, салютів та іншої піротехніки.

Разом з цим була введена заборона на рух транспортних засобів, в конструкції яких є вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Коваль додав, що такі правила діятимуть до скасування режиму воєнного стану.