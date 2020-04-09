У Рівненській області зафіксовано 16 нових випадків коронавірусу

У Рівненській області станом на вечір 9 квітня зафіксовано 16 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його слова, в області всього підтверджено 82 випадки захворювання.

"Станом на вечір 9 квітня, в Рівненській підтверджено 16 нових випадків захворювання COVID-19. Це 15 мешканців з Рівного у віці від 34 до 55 років і один чоловік 32-х років з села Немовичі Сарненського району", - зазначив Коваль.

За його словами, за всім проводиться епідрозслідування за визначенням джерел інфікування.

"Сьогодні на перевірці було 39 ПЛР-тестів. Таким чином, всього в Рівненській області зареєстровано 82 випадки захворювання COVID-19 ", - додав він.

Коваль повідомив, що зараз у медзакладі є понад 10 тис. масок, 3200 халатів, 15000 рукавичок, 400 щитків, 220 комбінезонів, 210 очок. Їх видають робітникам у кожному відділенні.

Крім цього, постійно йдуть надходження нових партій засобів захисту та дезінфекції установа.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили чотири нових випадки коронавірусу. Також в області зафіксовано 180 підозр.

Крім того, у Запоріжжі підтвердили шість нових випадків коронавірусу. Захворіла сім'я з Хортинского району міста. На цей час в місті вживаються заходи щодо недопущення поширення вірусу.