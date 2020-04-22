У Рівненській області виявили більше 30 нових випадків COVID-19

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Всього в області 396 заражених

У Рівненській області підтвердили 31 новий випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що більшість нових випадків були підтверджені в Рівному та Рівненському районі. Вік хворих коливається від 19 до 77 років.

"Станом на вечір 22 квітня в Рівненській області підтверджено 31 новий випадок захворювання COVID-19. Це: 14 жителів р. Рівне, 12 з Рівненського району, 1 з Дубровицького району (с. Залужжя), 1, смт Млинів, 2 з Сарни, 1 з Корецького району", - повідомили в ОДА.

Всього в області за станом на вечір 22 квітня зареєстровано 396 випадків захворювання, з них 11 летальні, 29 пацієнтів одужали. Сьогодні виписані ще шість осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок коронавірусу виявили в Чернігові. Вірус виявили у 56-річної жінки.

Також повідомлялося, що 29 нових випадків захворювання підтвердили в Дніпропетровській області. Загальна кількість інфікованих в регіоні зросла до 179 осіб.

Крім цього коронавірусом заразився митрополит Тернопільський і Кременецький Української православної церкви Московського патріархату Сергій. Митрополит госпіталізований в лікарню в Києві.