Окупанти завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області

Російські війська на завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області. Обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

"Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збиток встановлюється, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - відзначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужні вибухи у Вінницькій області. На даний момент відомо, що пошкоджені тягові підстанції на залізничних станціях, тому контактна мережа знеструмлена, і потяги затримуються.

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