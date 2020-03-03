У Рівненської області СБУ викрила священника на торгівлі зброєю

Служба безпеки України викрила настоятеля одного з храмів Рівненської області на торгівлі зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, священник раніше вже був судимий за торгівлю зброєю.

Правоохоронцям вдалося задокументувати продаж зловмисником ручного протитанкового гранатомета, сім гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. гривень.

"Аби уникнути викриття після отримання оплати священник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного", - йдеться у повідомленні..

Повідомляється, що священник привозив зброю та вибухівку з району проведення АТО та ООС, де протягом 2015-2018 років перебував із проповідницькими місіями.

За даним фактом священнику повідомлено про підозру.

Фото: виявленні боєприпаси (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, в Миколаєві співробітники СБУ викрили екс-військовослужбовців ЗСУ на торгівлі зброєю. Двоє колишніх військових переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану, після чого реалізовували.

Крім того, контррозвідка блокувала постачання несправних запчастин на державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке ремонтує і обслуговує військову техніку для ЗСУ.