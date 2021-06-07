У Рівненській області викрили контрабанду бурштину майже на 5 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) у Рівненській області заблокувала системний механізм незаконного видобутку бурштину у великих обсягах, його обробку та збут за кордон. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 650 кг дорогоцінного каменю.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що співробітники СБУ викрили 16 зловмисників під час незаконного видобутку бурштину на землях державного фонду поблизу с. Новаки Вараського району.
Так, у ході 24 обшуків правоохоронці вилучили майже 650 кг бурштину-сирцю різних фракцій, 35 мотопомп кустарного виробництва, знаряддя, призначене для незаконного видобутку каменю, чорнові записи, а також три одиниці вогнепальної зброї.
За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.
Відомо, що до схеми причетні 10 мешканців райцентру Сарни, котрі нелегально видобували бурштин для реалізації на чорному ринку, а частину товару для перепродажу вони скуповували в інших учасників тіньового промислу.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблювання бурштину) ККУ триває досудове розслідування для притягнення правопорушників до відповідальності.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, що у квітні співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі. Це найбільша партія бурштину, виявлена в цьому на ділянці загону.
Також РБК-Україна писало, що в Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.