У Рівненській області після відвідування кафе отруїлися 9 осіб

Після відвідин магазину-кафетерію "На Паненской" в Дубно (Тернопільська область) з харчовим отруєнням госпіталізовано 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Повідомляється, що всі постраждалі дорослі. У трьох хворих виявили збудник, який викликав спалах - сальмонелу ентеритидис. Серед захворілих - продавець кафетерію.

Фахівці Дубенського районного управління Держпродспоживслужби провели позапланову перевірку і виявили порушення вимог з безпеки харчових продуктів.

"Зокрема, наявні приміщення закладу не дають змогу проводити приготування страв та проводити харчування людей, так як відсутні м’ясний, рибний, овочевий цехи, окреме мийне відділення для кухонного та столового посуду. Грубо порушується технологія приготування страв. Не дотримується дезінфекційний режим та методика прибирання приміщень. Не проведений медогляд працівників. Не дотримується вимоги щодо належного зберігання сировини та готових страв.", йдеться в повідомленні.

Співробітники Держпродспоживслужби вручили підприємцю припис щодо усунення виявлених недоліків, склали протокол про правопорушення у сфері безпеки харчових продуктів та прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва харчових продуктів. Також відсторонили від роботи працівників для проведення медичного огляду.

Нагадаємо, у місті Дубно 17 вересня зафіксовано спалах гастроентероколіту. З діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано три людини, які перебували на святкуванні хрестин в одному з кафе міста Дубно. Всього у святкуванні взяло участь 20 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одесі станом на ранок 20 вересня після отруєння в школі №11 за медичною допомогою звернулися вже 53 дитини.