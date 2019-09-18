У Рівненській області зафіксовано спалах гастроентероколіту

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У лікарню потрапили троє людей

У місті Дубно (Рівненська область) 17 вересня зафіксовано спалах гастроентероколіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Повідомляється, що з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано три людини, які перебували на святкуванні хрестин в одному з кафе міста Дубно. Всього у святкуванні взяло участь 20 осіб.

"Установа пройшло державну реєстрацію і за останні два роки фахівцями Держпродспоживслужби не перевірявся. Зараз фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться робота по локалізації та ліквідації спалаху",- зазначається в повідомленні управління Держпродспоживслужби.

РБК-Україна раніше писало про 35 дітей, постраждалих в результаті отруєння в школі у Вінницькій області. Крім того, повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.