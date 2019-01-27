В Рівненській області 3 громади перейшли в ПЦУ

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До ПЦУ перейшли громади з Здолбунівського та Костопільського району

Голова Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук повідомив, що в Рівненській області Здолбунівського району громада Московського патріархату перейшла під юрисдикцію Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кондрачука в Facebook.

Кондрачук розповів, що у селі Колиткове Здолбунівського району громада прийняла рішення про перехід єпархії до УПЦ.

"На парафіяльних зборах були присутні 96 членів парафії, які беруть участь у літургійному житті своєї церкви, досягли повноліття, не перебувають під забороною", - повідомив Голова Здолбунівської райдержадміністрації.

Також народний депутат Андрій Лозовий повідомив, що до ПЦУ перейшли громади Костопільського району в селах Збуж та Мала Любаша.

"Щойно ще дві громади перейшли до Помісної церкви на Рівненщині, повідомив владика Іларіон. Обидві - в Костопільському районі: одна в селі Збуж, друга - Мала Любаша", - заявив Лозовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 26 січня, громада селища Сарата Одеської області прийняла рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ)