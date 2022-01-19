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Прокуратура розслідує загибель українського військового в Луганській області

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Україна, Середа 19 січня 2022 01:34
Прокуратура розслідує загибель українського військового в Луганській області Фото: прокуратура розслідує загибель українського військового в Луганській області (president.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця в Луганській області. Він загинув від пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримала 18 січня 2022 року. Відомо, що боєць 1998 року народження, уродженець села Новогригорівка Друга Кіровоградської області служив за контрактом.

"Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Прокуратура розглядає також інші версії загибелі воїна, серед яких умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події", - йдеться в повідомленні.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області. Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії просять звертатися до Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за телефоном +38 (066) 67 144 14.

Нагадаємо, що в Донецькій області також загинув воїн. Його знайшли мертвим у військовій частині.

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Збройні сили України Прокуратура
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