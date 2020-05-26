Рівненська область продовжує заборону на роботу транспорту ще на місяць

Рівненська область через показники захворюваності на коронавірус не буде відновлювати роботу транспорту до 24 червня. На сьогодні регіон входить до топ-3 з найбільшою кількістю хворих.

Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін на онлайн-брифінгу.

За його словами, показники захворюваності в Рівненській області не дозволяють запустити міський, приміський і інші види транспорту.

"Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області... Наше завдання - постійно аналізувати динаміку, на сьогодні вона не є позитивною... Як мінімум до 24 червня відновлення перевезень не буде... Будемо чекати", - зазначив Podolin.

Запуск громадського транспорту регулюється постановою Кабінету міністрів про адаптивний карантин. Відновлення пасажирських перевезень дозволено на другому етапі виходу з карантину, для цього регіон має відповідати критеріям інцидентності, охоплення тестуванням на коронавірус і наявності вільних ліжко-місць в лікарнях.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про неготовність семи регіонів до ослаблення карантину, в тому числі Рівненської області.

Зазначимо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в рамках ослаблення карантину залізничне сполучення запустять вже цього тижня, в найближчі дні "Укрзалізниця" почне продаж квитків.