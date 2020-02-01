На Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків

Фото: Рівненська АЕС (wikipedia.org)

В даний час з'ясовуються причини відключення енергоблоку №3

Прес-служба НАЕК "Енергоатом" заявила про відключення в ніч на суботу, 1 лютого, на Рівненській АЕС енергоблоку №3 від енергомережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК.

В даний час з'ясовуються причини відключення.

"1 лютого 2020 року в 2:24 сталося відключення енергоблоку №3 Рівненської АЕС від енергомережі. Реакторна установка знаходиться на 35% від номінальної потужності. З'ясовуються причини відключення", - йдеться в повідомленні.

За станом на 4:00 1 лютого 2020 року в роботі перебувають енергоблоки №2 та №4 АЕС із сумарним навантаженням 1 417 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. На енергоблоці №1 (ВВЕР-440) триває планово-попереджувальний ремонт. Проводяться роботи відповідно до графіка ремонту.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС відключений один з енергоблоків. Так, прес-служба НАЕК "Енергоатом" інформувала про відключення на Рівненській АЕС енергоблоку №1 від енергомережі для проведення ремонту. Зазначено, що ремонт розрахований на 45 днів.

За даними підприємства, в даний час в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2430 МВт.