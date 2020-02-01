ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків

Новини » Енергетика     01.02.2020 - 08:46
На Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків
Фото: Рівненська АЕС (wikipedia.org)

В даний час з'ясовуються причини відключення енергоблоку №3

Прес-служба НАЕК "Енергоатом" заявила про відключення в ніч на суботу, 1 лютого, на Рівненській АЕС енергоблоку №3 від енергомережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК.

В даний час з'ясовуються причини відключення.

"1 лютого 2020 року в 2:24 сталося відключення енергоблоку №3 Рівненської АЕС від енергомережі. Реакторна установка знаходиться на 35% від номінальної потужності. З'ясовуються причини відключення", - йдеться в повідомленні.

За станом на 4:00 1 лютого 2020 року в роботі перебувають енергоблоки №2 та №4 АЕС із сумарним навантаженням 1 417 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. На енергоблоці №1 (ВВЕР-440) триває планово-попереджувальний ремонт. Проводяться роботи відповідно до графіка ремонту.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС відключений один з енергоблоків. Так, прес-служба НАЕК "Енергоатом" інформувала про відключення на Рівненській АЕС енергоблоку №1 від енергомережі для проведення ремонту. Зазначено, що ремонт розрахований на 45 днів.

За даними підприємства, в даний час в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2430 МВт.

Запорізька АЕС достроково підключила 4 енергоблок після ремонту На Рівненській АЕС сталося відключення енергоблоку
Новини України энергоблок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся