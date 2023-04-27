RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Роуминговый безвиз с ЕС. Федоров рассказал о сроках и условиях присоединения Украины

Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Евросоюз встали на шаг ближе к роуминговому безвизу. В настоящее время были внесены изменения в "Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, были утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Это позволит открыть путь для официального старта роуминга. Федоров отметил, что необходимо обновить украинское законодательство по роумингу в соответствии с европейским до 24 апреля 2024 года.

"Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЕК. Спасибо европейским партнерам за поддержку", - написал он.

Кроме этого, в НКЭК операторов мобильной связи призвали продолжить совместную работу над производством RLAH в Украине, чтобы украинцы и дальше продолжили пользоваться доступным роумингом на территории ЕС.

Отметим, что единое роуминговое пространство с ЕС позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных затрат и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.

Напомним, Еврокомиссия в феврале этого года рекомендовала включить Украину в зону свободного роуминга.

Кроме того, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифраЕвросоюз