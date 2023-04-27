Роуминговый безвиз с ЕС. Федоров рассказал о сроках и условиях присоединения Украины

По его словам, были утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Это позволит открыть путь для официального старта роуминга. Федоров отметил, что необходимо обновить украинское законодательство по роумингу в соответствии с европейским до 24 апреля 2024 года.

"Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЕК. Спасибо европейским партнерам за поддержку", - написал он.

Кроме этого, в НКЭК операторов мобильной связи призвали продолжить совместную работу над производством RLAH в Украине, чтобы украинцы и дальше продолжили пользоваться доступным роумингом на территории ЕС.

Отметим, что единое роуминговое пространство с ЕС позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных затрат и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.