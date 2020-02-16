Роухані розповів, чому повітряний простір Ірану не закрили в день авіакатастрофи

Уряд Ірану не володіє повноваженнями щодо закриття повітряного простору в країні. Про це заявив на прес-конференції президент Хасан Роухані, повідомляють іранські ЗМІ.

Так Роухані прокоментував запитання журналіста про те, чому в ніч, коли був атакований український літак, уряд не ухвалив рішення закрити повітряний простір країни у зв'язку з ракетними ударами по американських базах в Іраку.

"В певних умовах повітряний простір має бути закрито. Уряд не несе відповідальності за закриття повітряного простору та питання безпеки. Все це є обов'язком Збройних сил країни", - заявив він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна наполягає на виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права.

Крім того, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію на 80 тис. доларів.