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Ротация на Банковой. Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

В последние дни в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе президента произошли кадровые перестановки. Началось все со смены секретаря СНБО, а дошло до первого помощника президента.

РБК-Украина рассказывает, кто уже лишился должностей и кто получил кресла на Банковой.

В ходе подготовки публикации использовались указы и заявления президента Владимира Зеленского.

Перестановки в СНБО

Во вторник, 26 марта, Зеленский издал указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место сразу же был назначен Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки. Место Литвиненко в СВР занял Олег Иващенко.

Как объяснял президент, смена секретаря СНБО требовалась для обновления ведомства, которое заключается, в частности, в усилении связи с разведкой.

"Украина нуждается в усилении возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны", - отмечал он.

После увольнения Данилов остался в команде власти. Вчера, 29 марта, Зеленский анонсировал, что экс-секретарь СНБО получит должность посла в Молдове. Однако соответствующий указ пока не издавался.

Ротация в ОП

В пятницу, 29 марта, на сайте Офиса президента появились указы об увольнении двух советников руководителя ОП Андрея Ермака. Должности потеряли Андрей Смирнов и Алексей Днепров.

На их место были назначены Елена Ковальская, которая до этого успела поработать в Директорате по вопросам информационной политики ОП, а также экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая. Мудрую уволили из Минюста в тот же день.

Но на этом кадровые изменения на Банковой не закончились. Сегодня Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.

Также сегодня свои должности потеряли:

  • внештатный советник президента Олег Устенко;
  • внештатный советник президента Сергей Трофимов;
  • внештатный советник президента Михаил Радуцкий;
  • уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая;
  • внештатная уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

Причина увольнений

Как пояснили в Офисе президента, кадровые перестановки связаны с оптимизацией штата.

"Сегодняшнее увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти", - сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

Сокращение правительства

Напомним, в середине марта в интервью французским телеканалам Зеленский не исключал изменений в составе правительственной команды, чтобы сэкономить государственные средства, которые можно будет потратить на финансирование обороны.

"Есть шаги по сокращению тех или иных позиций. У нас есть бюджет войны. И прежде всего, приоритет - это война. Мы на это направляем все деньги, которые у нас есть. Если это требует на время войны сокращение некоторых институтов и даже министерств, то мы будем это делать", - объяснял глава государства.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, количество министерств в Украине может сократиться на треть. По его словам, оптимальное количество министров - 15-16.

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Владимир ЗеленскийСНБООфис президента