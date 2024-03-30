Ротация на Банковой. Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла

Перестановки в СНБО

Во вторник, 26 марта, Зеленский издал указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место сразу же был назначен Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки. Место Литвиненко в СВР занял Олег Иващенко.

Как объяснял президент, смена секретаря СНБО требовалась для обновления ведомства, которое заключается, в частности, в усилении связи с разведкой.

"Украина нуждается в усилении возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны", - отмечал он.

После увольнения Данилов остался в команде власти. Вчера, 29 марта, Зеленский анонсировал, что экс-секретарь СНБО получит должность посла в Молдове. Однако соответствующий указ пока не издавался.

Ротация в ОП

В пятницу, 29 марта, на сайте Офиса президента появились указы об увольнении двух советников руководителя ОП Андрея Ермака. Должности потеряли Андрей Смирнов и Алексей Днепров.

На их место были назначены Елена Ковальская, которая до этого успела поработать в Директорате по вопросам информационной политики ОП, а также экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая. Мудрую уволили из Минюста в тот же день.

Но на этом кадровые изменения на Банковой не закончились. Сегодня Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.

Также сегодня свои должности потеряли:

внештатный советник президента Олег Устенко ;

; внештатный советник президента Сергей Трофимов ;

; внештатный советник президента Михаил Радуцкий ;

; уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая ;

; внештатная уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

Причина увольнений

Как пояснили в Офисе президента, кадровые перестановки связаны с оптимизацией штата.

"Сегодняшнее увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти", - сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.