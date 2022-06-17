В ротах залишилось по 10-15 людей. Окупанти просяться додому, - перехоплення ГУР

Двоє загарбників розповідають, що від їхніх підрозділів майже нічого не залишилось. Тому вони вимагають від своїх командирів повернути їх додому.

"Справи взагалі сумні тут. Інженери, які приїхали – 6 людей, їх одразу тут в піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, всі у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм все пох… (індиферентно). Від нас тут залишилось кілька людей, вони також всі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони всі звільняються", - каже один з них.

Росіянин розповідає, як у їхній підрозділ прийшов замполіт бригади і сказав, що вони всі підуть у піхоту.

"Просто вирішили всіх нас в піхоту. Немає людей. В ротах залишилось по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них в штабі дані висять - укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться", - каже він.

Окупант зазначає, що якщо до них приїдуть командири взводів, їм ні з ким буде працювати.

"Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті… У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилось. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей", - каже він.