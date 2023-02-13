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"Рота попала под замес". Под Сватово на россиян давит большая группировка ВСУ (перехват)

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 18:32
"Рота попала под замес". Под Сватово на россиян давит большая группировка ВСУ (перехват) Иллюстративное фото: под Сватово на россиян давит большая группировка ВСУ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продвигаются вперед на Сватовском направлении в Луганской области. Российские оккупанты вынуждены обороняться и идти в бой против больших группировок украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Вот идет прорыв в нашем направлении, там рота одна под п*здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться в ним на помощь оборону сдержать", - рассказал захватчик.

По его словам, в украинской группировке около 30-40 человек. При этом против украинцев отправляется всего 11 россиян.

"Там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать", - добавил оккупант.

Как сообщалось ранее, захватчики, вероятно, готовятся к очередной эскалации в войне против Украины в феврале.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что РФ готовится начать новую волну мобилизации, но это еще больше ее истощает.

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