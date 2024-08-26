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Рота "Ахиллес" показала видео уничтожения российского "Града" в Белгородской области

Фото: БМ-21 "Град" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Бригада ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" уничтожила российский БМ-21 "Град" в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отмечается, что российский "Град" наносил удары по Харьковской области. Однако он был уничтожен с помощью беспилотника.

На видео показано, как дрон попадает прямо во враждебную цель. Это сделали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

БМ-21 "Град" - это советская реактивная система залпового огня (РСЗО), которая стала одной из самых известных и массовых в мире. Принятая на вооружение в 1963 году она использует 122-мм реактивные снаряды и установлена на шасси грузового автомобиля Урал-375 или других аналогичных шасси. Система состоит из пусковой установки с 40 направляющими, из которых за короткое время могут быть выпущены до 40 реактивных снарядов.

Россия активно использует БМ-21 "Град" на войне в Украине.

Напомним, за последние сутки россияне потеряли на фронте 1140 солдат, систему ПВО и 47 артиллерийских систем. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений. Российские войска продолжают обстреливать ракетами позиции украинских военных, а также населенные пункты.

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