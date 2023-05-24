RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РосСМИ заявляют о новом "прорыве" границы. На этот раз со стороны "ДНР"

Фото: мужчина из "ДНР" пытался прорваться в Ростовскую область РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о новой попытке "прорыва" границы. В этот раз в Ростовской области со стороны так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Как утверждают россияне, неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться через КПП "Весело-Вознесенка" в Ростовской области.

"Вчера со стороны "ДНР" около 19 часов вечера он перелез через забор и побежал по лесу в сторону хутора Максимов", - говорят росСМИ.

Российские пограничники якобы попытались догнать мужчину, но он подорвал себя и погиб. Российские СМИ уверяют, что инцидентом занимаются следователи.

События в Белгороде

Отметим, что в начале недели легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили о начале операции в Белгородской области. Бойцы объяснили, что освобождают область от путинского режима.

В России обвинили Украину и заявили о "прорыве границы украинской ДРГ". В то же время украинская разведка отмечает, что на территории Белгородской области действуют только россияне.

Сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что регион ночью якобы массово "атаковали дроны". По его словам, есть повреждения в Белгороде и других населенных пунктах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДНРРостовРостовская область