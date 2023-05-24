В Белгородской области жалуются на массовые ночные "атаки дронов"

Российские власти заявляют о ночной "атаке дронов" на Белгородскую область. Чиновники утверждают, что "атака" была массовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова в Telegram .

"Есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим домовой обход-буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем", - заявил он.

По словам Гладкова, в Яковлевском округе дроны якобы дважды сбросили взрывчатку на админздания, а в Грайворонском округе поврежден газопровод, там вспыхнул пожар.

Напомним, этой ночью в Белгороде прогремели взрывы, а в сети начали публиковать видео с поврежденным автомобилем. Местные жители заявляли, что беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу.

Что происходит в Белгороде

Как сообщалось, 22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что проводят операцию в Белгородской области РФ по освобождению региона от путинского режима. При этом в ГУР Минобороны подчеркнули, что на территории России действуют только граждане РФ.

В России назвали события "прорывом украинской ДРГ", а губернатор Белгородской области заявил, что более полтысячи человек эвакуировали из приграничных населенных пунктов были эвакуированы.

По данным РБК-Украина, Россия перекидывает часть войск с фронта в Белгородскую область, а разведка сообщила, что россияне срочно эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов из приграничного региона.

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