РосСМИ заявили об атаке морского беспилотника на нефтегавань в Новороссийске

Как утверждает Telegram-канал, гавань атаковал дрон, аналогичный тем, что использовались при атаке на бухту Севастополя 29 октября. Беспилотник якобы успел нанести "минимальные повреждения", а затем был уничтожен.

РосСМИ уже успели обвинить в атаке ВСУ. Однако в "Транснефти" утверждают, что "информация об атаке не соответствует действительности" и никаких повреждений якобы нет.

Также стоит отметить, что эту информацию не подтверждают другие источники. Ее не комментировали и в военных ведомствах.