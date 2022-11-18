РосСМИ заявили об атаке морского беспилотника на нефтегавань в Новороссийске

В ночь на 18 ноября морской беспилотник атаковал нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске. Объект якобы получил повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
Как утверждает Telegram-канал, гавань атаковал дрон, аналогичный тем, что использовались при атаке на бухту Севастополя 29 октября. Беспилотник якобы успел нанести "минимальные повреждения", а затем был уничтожен.
РосСМИ уже успели обвинить в атаке ВСУ. Однако в "Транснефти" утверждают, что "информация об атаке не соответствует действительности" и никаких повреждений якобы нет.
Также стоит отметить, что эту информацию не подтверждают другие источники. Ее не комментировали и в военных ведомствах.
Напомним, 29 октября Россия заявила о якобы атаке беспилотников на Севастопольскую бухту. По неподтвержденной информации, в результате инцидента был поврежден фрегат и десантный корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
Как сообщили аналитики, после атаки Россия значительно снизила активность флота. Российские фрегаты не покидают порты.
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