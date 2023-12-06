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РосСМИ сообщают о смерти экс-нардепа Кивы

Фото: Илья Кива, экс-нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Скандальный бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива якобы был найден мертвым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РЕН ТВ.

Пропагандистское российское издание со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что тело Кивы якобы нашли в Подмосковье. 

При этом в сети уточняют, что Киву обнаружили мертвым в Одинцово (город в Московской области). 

Обстоятельства и причины смерти украинского политика-предателя пока неизвестны. 

Что известно о Киве

Напомним, Илья Кива является пророссийским экс-нардепом. Он неоднократно отличался скандальными заявлениями, в том числе называл украинцев нищими и обвинял во всех бедах США. 

Еще в марте прошлого года одиозного нардепа объявили в международный розыск.

А уже в этом году суд признал Илью Киву виновным в государственной измене и не только. Он получил 14 лет тюрьмы заочно с конфискацией имущества. 

Поскольку бывший чиновник скрывается на территории России - он выехал туда еще до начала полномасштабного вторжения оккупантов - применить приговор пока невозможно. 

Ранее стало известно о нападении на предателя и бывшего нардепа Олега Царева в Крыму, в результате которого он получил серьезные травмы. Как позже сообщили источники РБК-Украина, это была спецоперация Службы безопасности Украины

 

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