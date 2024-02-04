РосСМИ сообщили о ликвидации генерала при ударе по "Бельбеку": что говорят в ВСУ

"Очевидно, что это очень мощное влияние. И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войск, и на свое население, в том числе. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", - сказала она.

По данным Гуменюк, таким образом, они пытаются спровоцировать так называемую месть.

"Опять-таки, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну", - добавила она.

Спикер подчеркнула, что Украина "отбивает свое", в то же время, по ее словам, уничтожение командного пункта, очевидно, влияет на управление авиацией в целом, но враг пытается изобразить все так, что ничего не изменилось.

"Они даже, несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, пытаются возобновить бомбардировки, в частности, и управляемыми авиабомбами, тот же удар по Херсону был направлен именно для этого - убедить, что ничего не изменилось", - констатировала Гуменюк.

Атака на аэродром "Бельбек"

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить.

В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек". 2 февраля росСМИ написали о том, что во время удара по аэродрому был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.