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РосСМИ нафантазировали новую "атаку дронов" в Курской области

Фото: РФ придумала новую "атаку дронов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России снова заявляют, что обнаружили неизвестный дрон. РосСМИ утверждают, что на беспилотнике была надпись "Слава Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

По словам россиян, дрон обнаружили утром 7 мая в Курской области, в 61 км от границы с Украиной. У места инцидента якобы выставили охрану.

"На крыле у него надпись "Слава Украине", однако никаких других опознавательных знаков больше нет", - утверждают росСМИ.

Напомним, 3 мая в России заявили, что дроны пытались "атаковать" Кремль. Москва обвинила Украину

Кроме того, росСМИ недавно заявили, что в Ростовской области якобы обнаружили неизвестный "трехметровый дрон".

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