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В Ростовской области взорвалось авто высокопоставленного оккупанта (видео)

Россия, Пятница 14 июня 2024 15:11
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В Ростовской области взорвалось авто высокопоставленного оккупанта (видео) Фото: в Ростовской области взорвалось авто высокопоставленного оккупанта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Ростовской области (Россия) взорвалась машина высокопоставленного оккупанта. Он успел выскочить из горящего авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA и 112.

"В Миллерово Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался", - говорится в сообщении ASTRA.

Как уточняет Telegram-канал "112" сообщает, что в машине был начальник штаба военной части Вадим Собесский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.

"Вадим Собесский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв. Предварительно, мужчина не пострадал", - пишут авторы.

Не первый случай

В середине мая на временно оккупированной территории Украины взлетел на воздух автомобиль российского депутата от "Единой России". Речь шла про астраханского депутата Дениса Харитонова, он также не пострадал.

А в августе 2022 года в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко, который погиб.

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