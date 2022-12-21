ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ростовской области РФ жителям запретили пользоваться беспилотниками

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 17:56
В Ростовской области РФ жителям запретили пользоваться беспилотниками Фото: в Ростовской области РФ жителям запретили пользоваться беспилотниками (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Местные власти Ростовской области запретили жителям региона запретили запускать беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Василия Голубева в Telegram.

"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта… С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)", - сказано в сообщении Голубева.

При этом он не назвал причину введения такого запрета, заявив, что такие меры "не требуют объяснения".

Отметим, что Ростовская область имеет общие границы с Луганской и Донецкой областями Украины.

Напомним, вчера, 20 декабря, власти Брянской области РФ заявляли, что по энергообъекту в регионе якобы был нанесен удар беспилотником.

Позже в сети обнародовали видео предполагаемой атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Ростовская область Война России против Украины
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление