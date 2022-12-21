В Ростовской области РФ жителям запретили пользоваться беспилотниками
Местные власти Ростовской области запретили жителям региона запретили запускать беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Василия Голубева в Telegram.
"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта… С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)", - сказано в сообщении Голубева.
При этом он не назвал причину введения такого запрета, заявив, что такие меры "не требуют объяснения".
Отметим, что Ростовская область имеет общие границы с Луганской и Донецкой областями Украины.
Напомним, вчера, 20 декабря, власти Брянской области РФ заявляли, что по энергообъекту в регионе якобы был нанесен удар беспилотником.
Позже в сети обнародовали видео предполагаемой атаки.
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