В Ростовской области РФ жителям запретили пользоваться беспилотниками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Василия Голубева в Telegram .

"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта… С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)", - сказано в сообщении Голубева.

При этом он не назвал причину введения такого запрета, заявив, что такие меры "не требуют объяснения".

Отметим, что Ростовская область имеет общие границы с Луганской и Донецкой областями Украины.