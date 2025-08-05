В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: начался пожар (видео)

По словам очевидцев, в результате атаки на объекте произошло возгорание. Местные заявляют, что видели минимум шесть неизвестных дронов по которым работала российская ПВО.

Российское издание ASTRA провело геолокацию кадров, опубликованных очевидцами в социальных сетях, и подтвердило, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, об этом свидетельствует характерная красная водонапорная башня. На изображениях заметно местный элеватор, расположенный неподалеку от пожара.

Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.