В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: начался пожар (видео)

Неизвестные дроны атаковали железнодорожную станцию Тацинская, что в Ростовской области в ночь на вторник 5 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам очевидцев, в результате атаки на объекте произошло возгорание. Местные заявляют, что видели минимум шесть неизвестных дронов по которым работала российская ПВО.
Российское издание ASTRA провело геолокацию кадров, опубликованных очевидцами в социальных сетях, и подтвердило, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, об этом свидетельствует характерная красная водонапорная башня. На изображениях заметно местный элеватор, расположенный неподалеку от пожара.
Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.
Напомним, 29 июля неизвестные дроны атаковали Сальск Ростовской области. В результате атаки было нарушено движение поездов и возник пожар грузового поезда. Утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда "Новокузнецк-Кисловодск".
В результате атаки, как заявлялось в Telegram-каналах, возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Отметим, что железнодорожная станция "Двойная" расположена на электрифицированной линии "Волгоград-1 - Сальск".