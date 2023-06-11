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В Ростове вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе

Фото: в Ростове вспыхнул масштабный пожар на заводе (t.me/news161ru)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар в воскресенье, 11 июня. По предварительным данным, горит завод "Ростсельмаш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС России заявило, что пожар локализовали на площади 80 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание покрышек.

Фото: в Ростове вспыхнул масштабный пожар на заводе (t.me/news161ru)

Добавим, что "Ростсельмаш" - это один из крупнейших заводов в России по производству сельскохозяйственной техники.

Пожары на территории РФ

Следует отметить, что в последнее время в России участились пожары. Они происходят как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах РФ. В частности, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнула нефтебаза. Пожар произошел в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Также россияне сообщали о пожаре на аэродроме в Ленинградской области. Тогда российские СМИ утверждали, что загорелись покрышки.

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