В Ростове вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе

По сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС России заявило, что пожар локализовали на площади 80 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание покрышек.

Фото: в Ростове вспыхнул масштабный пожар на заводе (t.me/news161ru)

Добавим, что "Ростсельмаш" - это один из крупнейших заводов в России по производству сельскохозяйственной техники.

Пожары на территории РФ

Следует отметить, что в последнее время в России участились пожары. Они происходят как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах РФ. В частности, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнула нефтебаза. Пожар произошел в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Также россияне сообщали о пожаре на аэродроме в Ленинградской области. Тогда российские СМИ утверждали, что загорелись покрышки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.