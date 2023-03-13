В Подмосковье произошел пожар на складе: огонь охватил более 4 тысяч "квадратов"

В Московской области 13 марта вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 4 320 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ .

Пока информации о погибших и пострадавших нет.

"Горит склад в Одинцово. В здании обрушилась кровля на площади 2 000 квадратных метров", - указали в министерстве.

Напомним, в главном здании МВД РФ в центре Москве произошел пожар. На третьем этаже загорелись стройматериалы.

К слову, ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.