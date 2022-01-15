Через зростання цін на газ: у Казахстані затримали віце-міністра енергетики

У Казахстані затримали віце-міністра енергетики Жумабая Карагаєва, керівників електронних торгових майданчиків та інших осіб. Їх підозрюють у причетності до необґрунтованого зростання цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал видання ORDA.

Як повідомили в агентстві з фінансового моніторингу, Карагаєва та інших фігурантів затримали за підозрою в причетності до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ в Мангістауській області.

Карагаєву вже обрали запобіжний захід вигляді утримання під вартою строком на два місяці. Інших деталей поки немає, розслідування триває. Також повідомляється, що він вже звільнений з посади в уряді.