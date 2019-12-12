Зростання цін на електроенергію не призведе до кризи неплатежів

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Тарифи на електроенергію для заможних громадян можуть зрости вже у 2020 році

Можливий ріст цін на електроенергію, про який у Кабінеті міністрів заговорили вперше за довгий час, не призведе до кризи неплатежі. Про це йдеться в статті на РБК-Україна "Багаті теж плачуть: з кого влада почне підвищення тарифів на електроенергію".

Як відомо, у 2020 році в Україні може зрости вартість електроенергії для заможних громадян. Мова йде про поетапне перегляд тарифу поки лише для однієї категорії споживачів. У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища вважають, що необхідно підвищити ціну для тих, хто витрачає в місяць понад 500 кВт*год.

При цьому, як йдеться у матеріалі РБК-Україна, кризи неплатежів у разі зростання цін на електроенергію очікувати не варто, оскільки послугу досить просто припинити окремо взятому абоненту, українці справно платять за електрику.

"З цієї ж причини платіжна дисципліна в сегменті е/е набагато краща, ніж, скажімо, у випадку з теплопостачанням. Чи зможуть українці платити за вищими тарифами? Державна статистика вказує, що так. Яким би не було фінальне підвищення, воно не йде ні в яке порівняння з тарифами на тепло і газ", - йдеться в статті.

Як відомо, частка електроенергії в загальних витратах сімей на комунальні послуги відрізняється в залежності від часу року. В опалювальний період на електроенергію ми витрачаємо 13-15% від загальної суми в платіжці, тоді як в літні місяці цей відсоток дещо вищий. При цьому в структурі загальних витрат громадян електроенергія займає менше 3%, це можна порівняти з тим, скільки українці витрачають на мобільний зв'язок.

"Поетапне підвищення тарифів – прагматичний крок влади. Це дозволить їм мінімізувати ризики і перестрахуватися від негативної реакції населення. Без цього кроку неможливо завершити реформу енергетичного ринку, яка повинна створити в Україні конкурентний ринок і конкуренцію серед постачальників електроенергії для населення. І тільки тоді українці зможуть обирати собі постачальника е/е, який їм подобається, з мінімальною ціною", - зазначає автор.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2233, який передбачає можливість тимчасового регулювання цін на ринку електроенергії.

Документ для запобігання неконтрольованому зростанню цін на електроенергію передбачає надати право регулятору встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони.