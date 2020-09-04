Зростання робочих місць в США сповільнилося за два місяці до президентських виборів

Зростання робочих місць в США в серпні 2020 року сповільнилося, оскільки фінансова допомога з боку уряду закінчилася. Це поставило під загрозу відновлення економіки після рецесії, пов'язаної з COVID-19.

Про це йдеться у звіті Міністерства праці, повідомляє агентство Reuters.

За даними міністерства, кількість робочих місць поза сільським господарством збільшилося на 1,371 мільйона робочих місць після зростання на 1,734 млн в липні. Рівень безробіття впав у серпні до 8,4% з 10,2% у липні.

П'ятничний звіт - це одне з двох щомісячних зведень по ринку праці, що залишилися в календарі перед президентськими виборами 3 листопада. Пік зростання зайнятості склав 4,791 млн осіб у червні.

Велика частина приросту робочих місць пов'язана з відкликанням працівників з відпусток або тимчасових звільнень. Хоча кількість нових інфекцій COVID-19 пішла на спад після широкого сплеску протягом літа, багато гарячі точки залишаються.

Відзначимо, в кінці серпня чинний президент США Дональд Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. За даними опитування, 44% відповіли, що віддали б свій голос за Трампа, а 50% - за Байдена.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Китай в зростанні числа безробітних у США. Він обурився блокуванням виплат по безробіттю представниками Демократичної партії.