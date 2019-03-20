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Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    20.03.2019 - 10:40
Курс долара знизився на відкритті міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 27,20 грн/долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 30,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 30,8384 - 30,8556 грн/євро, російський рубль 0,4224 - 0,4232 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,1800    27,2000

EUR/UAH     30,8384    30,8556

RUB/UAH     0,4224      0,4232

Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 19 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2400 - 27,2900 грн/долар, євро 30,9146 - 30,9686 грн/євро, російський рубль 0,4222 - 0,4231 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 2716,083 гривень за 100 доларів (+2,894 гривень).

Міжбанк закрився зростанням курсу долара і євро НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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