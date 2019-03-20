Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок, євро-на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,37 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 27,13 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 15 копійок до 31,15 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,80 - 27,25 (26,80 - 27,20 - 19 березня), продажу 27,25 - 27,60 (27,20 - 27,50 - 19 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,13 (27,07 - 19 березня), продажу - 27,37 (27,28 - 19 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,15 - 30,95 (30,00 - 30,80 - 19 березня), продажу 30,90 - 31,35 (30,85 - 31,20 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,68 (30,58 - 19 березня), продажу - 31,15 (31,00 - 19 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,17 - 19 березня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 19 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,84 - 19 березня), продажу 4,28 (4,20 - 19 березня) грн за 10 рублів.