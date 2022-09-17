У НБУ оцінили ситуацію на валютному ринку України
Ситуація на валютному ринку Україні останнім часом покращилася. Обсяги міжнародної допомоги зростають, хоча НБУ поки не може відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука виданню delo.ua.
"Якщо оцінювати поточну ситуацію на валютному ринку, то вона виглядає значно кращою, ніж у червні та липні", - сказав він.
За його словами, в серпні пожвавився експорт, Україна отримала майже 5 млрд доларів міжнародної допомоги, є оптимістичні сподівання щодо надходження нових порцій зовнішньої підтримки.
"Крім того, валютний ринок непогано відреагував на наші попередні дії, в тому числі на коригування офіційного курсу. Показовим є те, що обсяги інтервенцій для підтримання стабільності гривні зараз є значно нижчими, ніж у травні-червні", - додав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ повідомив, що початку війни Україна вже отримала більше 17 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, з них майже 8,5 млрд доларів - це гранти.
"Щоб зрозуміти, чи достатніми є ці обсяги, потрібно подивитися на дефіцит бюджету. За період з березня по серпень він становив 15 млрд дол. Це з урахуванням 8,5 млрд доларів міжнародних грантів, які враховуються в доходах бюджету. Без них дефіцит перевищив би 23 млрд доларів", - сказав він.
За його словами, за рахунок отриманих кредитів від міжнародних партнерів - їх обсяг з початку війни становить 8,9 млрд доларів - уряд профінансував більше половини цього дефіциту в 15 млрд доларів
"Звичайно, хотілося, щоб обсяги підтримки були суттєвішими, аби ми могли повністю відмовитися від емісійного фінансування дефіциту", - додав Ніколайчук.
Нагадаємо, 17 вересня до державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку.
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