Зростання економіки України прискорилося наприкінці 2018 року

Держстат оцінив темпи зростання ВВП України в IV кварталі 2018 року

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 3,4%, по отношению к третьему кварталу текущего года - на 1,1%.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%. Как отметили в НБУ, в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%. Со следующего года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно

Напомним, по данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%. По данным статистического ведомства, ВВП Украины вырос в I квартале 2018 года на 3,1%, во II квартале - на 3,8%.