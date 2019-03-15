Зростання безробіття в лютому припинилося, кількість вакансій зросла

Кількість вакансій за місяць зросла на 16 тисяч

В феврале 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 367,0 тысяч безработных, что на 2,7 тысяч больше, чем в январе 2019 года (364,3 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составила 84,5 тысяч (в январе 67,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в январе - 5,0).

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики Украины, официальная безработица составляла 1,3% от населения трудоспособного возраста.

Отметим, на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тыс. грн. Размер пособия зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа.

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек.