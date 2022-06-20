Росію викрили на "сирійській" програмі дезінформації проти України

Росія використовує в Україні ту ж програму дезінформації, яку весь світ бачив у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного Інституту стратегічного діалогу (ISD).

У доповіді говориться, що експерти, з якими спілкувалися його автори, приходять до висновку, що "міжнародне невтручання в Сирії, якому частково сприяла Російська кампанії з дезінформації, зробило можливим вторгнення в Україну".

Багато з кар'єрних конспірологів, яких ми досліджували для цієї доповіді, зараз поширюють брехню про військові злочини, що здійснюються в Україні", - йдеться в доповіді.

В цілому автори дослідження проаналізували публікації 28 користувачів Інтернету як окремих осіб, так і організацій, опублікували 47 тисяч твітів і 817 постів у Facebook в період з січня 2015 по грудень 2021 року.

"Попри наявність численних доказів тортур, застосування хімічної зброї, невибіркових і цілеспрямованих бомбардування цивільного населення, відносно невелике число прихильників конспірології - іноді в рамках підтримуваної Росією кампанії дезінформації, а іноді під впливом дезінформаційних тез Росії - зуміли спотворити факти, піддати небезпеці життя людей і кинути довгу тінь сумніву на політичні дебати щодо Сирії, в деяких випадках загальмувавши політичні дії міжнародної спільноти, коли вони були вкрай необхідні", - до таких висновків приходять автори документа.

За словами експертів, з якими спілкувалися дослідники, дезінформаційні атаки на Сирію "дозволили проводити політику проти надання притулку, переслідувати і ображати гуманітарних працівників і тих, хто знаходиться на передовій, сприяли перетворенню режиму Асада в норму і дозволили російському президенту Володимиру Путіну застосувати ту ж тактику в Україні".

Дезінформація про "Білі каски"

Згідно з доповіддю, однією з головних мішеней для дезінформаторів стала організація "Білі каски", що рятувала мирних жителів під час війни в Сирії. Саме "Білі каски" першими повідомили про застосування хімічної зброї військами президента Сирії Башара Асада в 2017 році. В результаті цієї атаки загинули як мінімум 83 людини, в тому числі діти.

Згодом використання токсичних хімікатів в ході військових зіткнень в Сирії, зокрема в Хан-Шейхуні в провінції Ідліб, підтвердили експерти ООН і ОЗХЗ. Однак дезінформатори, діяльність яких вивчили в ISD, намагалися представити ці атаки як фейкові сцени.

Автори доповіді звертають особливу увагу на британського блогера Ванессу Били. За їхніми відомостями, вона неодноразово прилітала до Москви для зустрічей із Заступником міністра внутрішніх справ РФ Михайлом Богдановим і офіційним представником МЗС Росії Марією Захаровою.

"Її конспірологічні теорії Росія представляла в Радбезі ООН як докази, що дискредитують "Білі каски", - йдеться в доповіді.

Як повідомлялося, російські пропагандисти створюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів притулку в ЄС.

Раніше російські ЗМІ поширювали інформацію, що нібито українські військові відмовляються воювати західною зброєю. Це робилося для зриву постачання зброї і техніки від союзників України.

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