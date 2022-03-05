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До Росії прибуває "груз 200". Військові відмовляються їхати в Україну, - Данилов

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Київ, Субота 05 березня 2022 13:07
До Росії прибуває "груз 200". Військові відмовляються їхати в Україну, - Данилов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

На десятий день війни Росії проти України противник почав усвідомлювати масштаби своїх втрат. Через масове прибуття так званого "грузу 200" посилюються тенденції відмови від участі в бойових діях серед російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Погіршує ситуацію в Росії прибуття в регіони "грузу 200" - масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Посилюються тенденції відмови та ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста", - зазначив він.

Зазначимо, "гурз 200" - це умовне кодоване позначення, яке застосовується при перевезенні тіла загиблого (померлого) військовослужбовця до місця поховання. Позначення цинкової труни з тілом загиблого солдата. Також використовується як евфемізм для трупів убитих солдатів, тобто для безповоротних втрат.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що російські війська порушують домовленості, блокують відкриття "зелених коридорів" і не допускають гуманітарні вантажі.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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